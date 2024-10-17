Türkiye o öğretmeni konuşmuştu: 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:40

Güncelleme: 17.10.2024 - 18:40

Malatya’da, 16 Ekim’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme görev yaptığı Arapgir Mehmet Akif İlkokulu’nda yakalanan özel eğitim öğretmeni Şura Özçelik, sakinliğini koruyarak, engelli öğrencisi A.K’yı kucağında okul bahçesine çıkarttı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, Malatya Valisi Seddar Yavuz genç öğretmeni makamında kabul ederek, başarı ödülü verdi.

Malatya Valiliği’nde gerçekleştirilen törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem anından itibaren ekiplerinin saha taraması yaptıklarını ifade etti.

Depremden dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bilgisini veren Vali Yavuz, “Balkondan atlayan yaralı bir kardeşimiz var. Bir de bacağı yıkılan duvarın altında kalan hastaneye intikal ettirdiğimiz bir yaralımız bulunuyor. Şu ana kadar ağır hasarlı bina tespitimiz bulunmuyor” dedi.

"BU GÜZEL DAVRANIŞIN HER BİR FERDİMİZE ÖRNEK OLMASINI YÜREKTEN DİLİYORUM"

Yavuz, “Böylesine heyecanlı ve endişeli bir günde kıymetli öğretmenimizin yaptığı bu güzel davranış öğretmenlerimizin kendilerini aziz milletimizin evlatlarına adadığını gösteren örnek bir davranış. Aslında çok sayıda böyle güzel öğretmenimiz var. Öğretmenimizin şahsında aziz milletimizin evlatlarına emek veren öğretmenlerimizi içtenlikle kutluyorum. Bu güzel davranışın her bir ferdimize örnek olmasını yürekten diliyorum. Genç yaşında böylesine bir olgunluk gösterip, soğukkanlılıkla özel birey öğrencisini taşıyan ve ona adeta anne sıcaklığı gösteren kıymetli öğretmenimizi tebrik ediyorum ve bütün eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Öğretmen Şura Özçelik ise “Özel eğitim öğretmeni olduğunuzda sürekli bir kaygı hali yaşıyorsunuz. Tabi deprem anında bu en yüksek düzeye çıktı. O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu. Öğrencimi nasıl güvenli bir alana götürebilirim düşüncesindeydim. Okulumuzun ve idaremizin talimatlarıyla, yönlendirmeleriyle tahliyemizi sağladık. 6 Şubat depreminde rol alan öğretmenlerimizin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini daha iyi anladım. Onları da yürekten kutluyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza fedakârlıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yavuz, Özçelik’e özverili davranışından dolayı başarı belgesiyle birlikte hediye takdiminde bulundu.