Türkiye okul saldırıları ile sarsılırken, genel kurul aç-kapa yaptı: Meclis çalışmadı

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, içerisinde kadınların doğum izni süresini uzatan ve 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiren “torba teklifin” görüşmeleri vardı. Ancak 28 maddelik teklifin görüşmeleri yine tamamlanamadı. Şimdiye kadar toplam 15 madde kabul edilebildi.

İktidar geçen hafta Meclis’te yeterli çoğunluk olmadığı için genel kurul kapanınca muhalefeti suçlamıştı. Doğum iznini bekleyen on binlerce ailenin umuduna muhalefet partilerinin engel olduğunu iddia etmişti. Ancak dün genel kurul yine çalışmadı.

AÇ-KAPA YAPTI

Saat 14.00’te TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ genel kurulu açtı. Bozdağ, “Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Nisan 2026 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” diyerek genel kurulu kapattı.

‘BİR NEDENLE...’

Önceki günkü görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

“Geçen hafta bu kanun AKP milletvekilleri yeterli sayıda gelmedikleri için bu haftaya kaldığında AKP’li sözcüler muhalefet milletvekillerini bu kanunu bekletmekle suçlamışlardı ve bu kanun beklediği için annelerin süt izninin uzatılamadığını şikâyet etmişlerdi. Şimdi, yarın (dün) bir nedenle AKP Grubu’nun Meclis’i çalıştırmak istemediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla kendi içlerindeki tutarlılık bakımından bunu açıklamalarında yarar var. Geçen hafta gelmedikleri için Meclis kapandı diye, kanun bekledi diye bizi annelerin beklentilerine kulak tıkamakla suçlayanların yarın (dün) veya önümüzdeki günlerde Meclisi çalıştırmamalarını da açıklamaları gerektiğini düşünüyoruz.”

CHP’li Emir’in bu çağrısına bir yanıt gelmedi.

KOMİSYON KURULACAK AMA SALI GÜNÜ!

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün “torba teklifin” görüşmeleri devam ederken, partilerin grup başkanvekilleri toplantı yaptı. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Meclis’te araştırma komisyonu kurulması kararı alındı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Her bir parti temsilcisinin ortak önerisiyle, önümüzdeki hafta ilk fırsatta, daha soğukkanlı bir ortamda, konunun bütün ayrıntılarının ortaya çıkartıldığı bir ortamda bu sorunu bir araştırma önergesiyle konuşmanın, değerlendirmenin, bir komisyon kurmanın ve Meclisimizin bu soruna en üst seviyeden el koymasının kararı oluşturuldu” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez gelecek hafta Meclis’te oluşturulması planlanan bir araştırma komisyonuna bütün parti gruplarının onayı, katkısı ve desteğiyle bir çalışma zemini oluşturulmasına karar verdiklerini belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, şunları söyledi:

“Önümüzdeki hafta 23 Nisan, 23 Nisan TBMM için çok önemli bir tarih, çocuklarımızla özel oturum yapıyoruz. O sebeple önümüzdeki hafta salı günü bu biraz evvel konuştuğumuz tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik. Aslında çok yeni çalışmasını bitiren bir komisyonumuz var suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak. Bu komisyonu tamamlayacak, daha farklı verilerle donatacak ve nihayetinde de bu konuya dair TBMM’nin kapsamlı bir çalışma yapacağı yeni bir komisyon kurmaya hep beraber karar verdik.”