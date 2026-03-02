Türkiye PEN Yazarlar Derneği'nin 2026 yılı 'Duygu Asena Ödülü' Zeynep Oral'a

Türkiye PEN Yazarlar Derneği, 2026 Duygu Asena Ödülü’nü Cumhuriyet gazetesi yazarı, tiyatro eleştirmeni, barış eylemcisi, gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu ve feminist Zeynep Oral’a verilmesini oy birliğiyle onayladı.

Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Zeynep Oral, uzun yıllara dayanan yazınsal üretiminde kadınların eşit yurttaşlık hakkını, kamusal alandaki varlığını ve özgürleşme mücadelesini görünür kılarken, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaktan bir adım bile geriye atmadı. Yargılandı, ifadelere çağrıldı ve asla düşündüklerini yazmaktan geri durmadı.

Kültür gazeteciliğini hak alanına dönüştürmek için çaba gösteren Zeynep Oral sanatın ve edebiyatın özgürlükle bağını kurmakta ısrar etti. Sanatçıların ve kadınların sesini yükseltmesi ve kamusal hafızanın diri kalması, laikliğin savunulması mücadelesinde ön saflarda yer aldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde ifade özgürlüğü mücadelesine katkısıyla Duygu Asena’nın susmamak, geri çekilmemek, eşitliği her alanda savunmak mirasını tutarlı, dirençli ve onurlu bir içtenlikle sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Türkiye PEN Yazarlar Derneği olarak 2026 yılı Duygu Asena Ödülü Zeynep Oral’a vermekten onur duyuyoruz.

PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu."

TÖREN PERŞEMBE GÜNÜ

Ödül töreni 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 18.00’de Goethe Enstitüsü’nde (Tomtom, Yeni Çarşı Caddesi, No: 32 Beyoğlu/İstanbul) yapılacak.