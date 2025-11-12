Türkiye şehitlerine ağlıyor... MSB'den düşen kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama: 'Enkazda inceleme başlatıldı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurdu.

ENKAZDA İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

MSB: 20 PERSONEL VARDI

MSB dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

MSB'den aktarılan bilgiye göre Gürcistan arama kurtarma ekipleri uçağın enkazına dün saat 17.00 civarlarında ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerince incelemesi maksadıyla emniyete alındı.

ERDOĞAN: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.