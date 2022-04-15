Türkiye sınırından 52 bin 76 göçmen kaçak giriş yaptı
2022’nin ilk üç ayında Türkiye’ye 52 bin 76 göçmen elini kolunu sallayarak kaçak giriş yaptı. Yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerine yakalandı.
Türkiye’de sınır güvenliği kevgire döndü. Yasadışı göçmenler Türkiye sınırlarını rahatça geçip ülkeye giriş yapıyor. Düzensiz göçmenler güvenlik sorunu da oluşturuyor. Yılın ilk üç ayında on binlerce kaçak göçmen yakalandı.
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yol güvenliği ve kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre bu yılın ilk üç ayında 52 bin 76 göçmenin yakalandı. Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla il jandarma komutanlığı ekipleri Van-Erciş karayolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Türkiye’ye yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerine yakalandı. Bu ve benzeri görüntüler sınıra yakın illerde sık sık yaşanıyor.
KAMYONDAN ÇIKTILAR
Kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş ve yurda yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 96 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği ifade edildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü D.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken araçta bulunan ve kaçakçılıkta kullanılan 15 bin TL’ye de el konuldu.
GELEN GEÇMİŞ
Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki verilere göre bu yılın ilk üç ayında yurda kaçak yollarla girdikleri saptanan ve güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısının 52 bin 76 olduğu ifade edildi. Ayrıca 2021 yılında 162 bin 996, 2020 yılında 122 bin 360, 2019 yılında ise 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlardan uyruklarına göre ilk üç sırayı 346 bin ile Afganlar, 104 bin ile Pakistanlılar, 97 bin ile de Suriyeliler oluşturdu.
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