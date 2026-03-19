Türkiye, Suriye’de kimyasal silahların imhası için kurulan uluslararası görev gücüne katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de eski rejimden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının hızlandırılmış şekilde yerinde imhası konusunda Suriye hükümetine destek olunmasına ilişkin 10 Ekim 2025'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi'nde bir karar kabul edildi.

TÜRKİYE DE KATILDI

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca kimyasal silah ve kalıntılarının imhası ulusal bir sorumluluk olmakla birlikte, eski rejimin kimyasal silah programını gizli yürütmesi, KSYT'yle işbirliğinden kaçınması, kayıtların akıbetinin bilinmemesi ve imha konusundaki kapasite eksikliği nedeniyle Suriye'ye uluslararası destek sağlanması için süreç başlatıldı. Bu kapsamda Suriye hükümeti, KSYT'yle işbirliği halinde ülkedeki kimyasal silah kalıntılarının bulunması, doğrulanması, kontrol altına alınması ve imhasına yönelik "Özgürlüğün Nefesi Görev Gücü"nü oluşturdu. Türkiye, Suriye hükümetinin davetine icabetle söz konusu görev gücüne katıldı.

GÖREV GÜCÜ NE YAPACAK?

Görev gücüyle, Suriye hükümetine teknik, lojistik ve eğitim desteği sağlanması ile uluslararası toplumun bu amaç doğrultusunda vereceği desteğin eş güdümünün yapılması öngörülüyor. Görev gücü üyelerinin, Suriyeli ekiplerin sahada yürüteceği keşif faaliyetlerinin güvenli şekilde icrası için eğitim ve teçhizat sağlaması, tespit edilebilecek kimyasal silah ve kalıntılarının kontrol altına alınması, depolanması ve imhası için teknik destek vermesi ile Suriye'nin sağlık altyapısının kimyasal risklere karşı dayanıklılığının artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Türkiye, Suriye hükümetiyle işbirliği halinde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde insani maksatlı mayın temizleme faaliyetleri yürüterek patlamamış savaş kalıntılarının imhasına katkı sağlıyor. Ayrıca görev gücü kapsamında ve KSYT bünyesindeki uluslararası faaliyetlere siyasi, teknik ve lojistik destek veriyor. Bu kapsamda Türkiye, 16-17 Şubat'ta Ankara'da, görev gücü ülkeleri ve KSYT uzmanlarının katılımıyla bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, Suriye'nin kimyasal silah kalıntılarından arındırılmasına yönelik kapasite eksiklikleri değerlendirilerek destek paketleri yapılandırıldı.

GÖREV GÜCÜ RESMEN BAŞLADI

Görev gücünün faaliyetlerine resmen başlamasını temsilen, üye ülkelerin yetkililerinin katılımıyla bugün New York'ta tören düzenlendi. Törende Türkiye'yi Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti. Görev gücünün diğer üyeleri arasında Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası bulunuyor.