‘Türkiye tek yürek’ kampanyasına 6 milyon TL bağışladı, milyarlık ihaleyi kaptı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki konut projeleri hız kesmeden devam ediyor. İhaleler ise bir bir 'tanıdık' isimlere gidiyor.

Hatay Kırıkhan’da yapılması planlanan “614 adet konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işi” için 2 Ağustos’ta ihaleye çıkıldı. Söz konusu ihaleyi Tetiş Yapı, Öz Yapıcılar İnşaat ve Gala Altyapı Sanayi iş ortaklığı aldı.

Tetiş Yapı İnşaat firmasının sahibi Mustafa Tetik, aynı zamanda AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Tetik’in şirketi aldığı yüksek bütçeli kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

AKP’li iş insanına kamu ihaleleri yağmur gibi yağıyor ama Tetik 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki yurttaşlarla dayanışmak için başlatılan “Türkiye tek yürek” bağış kampanyasına yalnızca 6 milyon TL ile katkıda bulunmuştu.

YAĞMUR GİBİ YAĞMIŞ

Şirket İstanbul Tuzla’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğu kenarında yapılacak 625 konut projesi başta olmak üzere 2012 yılından bu yana toplam 32 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 6 milyar 966 milyon 804 bin 80 TL.

BAKAN BİLE ENGEL OLAMADI

Tetik, daha önce deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı bina dikmesiyle de gündeme gelmişti. Şirketin yaptığı “Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi” inşaatın 26 katlı olması dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da tepkisini çekmişti.

Kurum, deprem konutlarını incelemek için 2021 yılı mayıs ayında Elazığ’a yaptığı ziyareti esnasında incelediği Elysium Park inşaatı için, “Burası deprem bölgesi, bunu emin bir seviyede tutun” demiş ve inşaatın durdurulması yönünde talimat vermişti. Ancak Kurum’un talimatına karşın söz konusu proje tamamlandı.