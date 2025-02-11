Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş: 'Sigaradan alınan vergi helal, ama içmesi haram'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:23

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:28

Diyanet, yurttaşların hayatına karışma çabalarına devam ediyor.

Hemen hemen her cuma hutbesinde yurttaşların yaşamına ilişkin yorum yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, önceki gün Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara kullanımına ilişkin “dinimizce haram” ifadesini kullandı.

Erbaş’ın sigaraya haram demesine karşın sigaradaki vergi oranı yurttaşların cebini yakıyor.

‘HARAMSA VERGİSİNİ DE ALMAYIN’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, “Bir sigara paketinin içerisinde 20 sigara vardır. 16 tanesi devletin, yalnızca 4 tanesi sizin. Sigaradan alınan vergi helal, ama içmesi haram öyle mi? Bunun yanıtını versinler” dedi.

Erbaş’ın açıklamasını “saçma” olarak değerlendiren Aybaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin yüksekliğine dikkat çekti.

Söz konusu bütçenin içerisinde alkollü içeceklerden ve tütün ürünlerinden alınan vergilerin de bulunduğunu vurgulayan Aybaş, “Haramsa vergisini de almayın o zaman. ‘Biz alkol ve sigaradan gelen vergileri almak istemiyoruz’ desinler” tepkisini gösterdi.