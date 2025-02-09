Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:43

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:43

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün ne olduğu, ne anlama geldiği ve ne zaman kutlandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedir? Sigarayı Bırakma Günü ne zaman??

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ NEDİR?

Günümüzde her yıl dünya genelinde 5.4 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amaçlanır.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Tütüne Hayır Günü (WNTD), Dünya Sigarasız Günü veya Dünya Tütünsüz Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir.

Türkiye'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 9 Şubat'ta kutlanır.

SİGARA BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Sigara içme eylemi, insanların doğduklarından itibaren çevrelerindeki binlerce sigara içicisine ait binlerce bilinçaltı kayıt ve sigara firmalarının bunları güçlendirmek için kurduğu tuzaklar sayesinde daha çocukken zihinlerine yerleşir.

Fiziksel bağımlılıktan sorumlu olan nikotin, renksiz, kokusuz ve oldukça zehirli bir maddedir. Böcek İlacı yapımında bile kullanılmaktadır. Yarılanma ömrü 60 dakika gibi kısadır. Sigara içiminde dolaylı ve çok yavaş olarak kana geçmektedir; metabolizma hızı ile alım hızı dengelidir, dolayısıyla vücutta birikim yapmaz ve güçlü bir uyuşturucu madde olduğu için bir süre sonra tolerans gelişir. Bu yüzden de çok toksik olmasına ve sigara tiryakileri tarafından sürekli alınmasına rağmen hızlı bir ölüme yol açmaz. Ancak sigara ile birlikte nikotin replasman tedavilerinin kullanılması aşırı doza bağlı komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir.