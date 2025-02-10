Uzmanı anlattı: Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:10

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:14

Sigaranın, diş eti hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, tütün çiğneme, puro, pipo ve nargile kullanımının da benzer etkilere sahip olduğunu ifade etti.

"Sigara, diş eti sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunun temel nedenleri arasında, diş eti kan akımını azaltması, savunma hücrelerini zayıflatması, yara iyileşmesini geciktirmesi ve doku yıkımına neden olan iltihabi ürünlerin artması bulunuyor" açıklamasını yaptı.

DİŞ LEKELENMELERİ, AĞIZ KOKUSU...

Ayrıca sigaranın sadece diş eti sağlığını değil, kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıkları da tetiklediğini belirten Prof. Dr. İpçi, sigara kullanımının sosyal hayatta da olumsuz etkilere yol açtığını vurguladı.

Diş lekelenmeleri, ağız kokusu, diş kaybı, diş eti hastalıkları ve hatta ağız kanseri gibi ciddi problemler sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

"PERİODONTAL TEDAVİYE OLAN YANITI ZAYIFLATIR"

Sigara kullanımının periodontal tedaviye olan yanıtı zayıflattığına da dikkat çeken Prof. Dr. İpçi, sigara içen bireylerde hastalığın daha şiddetli seyretmesine rağmen, diş eti kanamasının daha az görüldüğünü belirtti.

Bu nedenle, sigara içen bireylerin diş hekimi muayenelerini daha sık yaptırmaları erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın da benzer olumsuz etkilere neden olduğunu aktardı.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN İPUÇLARI

Sigaranın bırakılmasının hem hastalıkların ilerlemesini yavaşlatacağını hem de tedaviye olan yanıtı olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Prof. Dr. İpçi, sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin "sigara bırakma programlarına" yönlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Sigara bırakma kararı için hiçbir zamanın geç olmadığını da vurgulayarak, "Sigarayı bıraktığınız anda, tüm hastalık riskleri azalmaya başlar. Bunun için, öncelikle sigarayı neden bırakmak istediğinizi belirleyerek bir liste hazırlayın. Daha sonra, sigarayı bırakma tarihini net bir şekilde belirleyerek, bu tarihe sıkı sıkıya uyum sağlayın" önerisinde bulundu.

"DAHA SIK DİŞ FIRÇALAMAK, SİGARA İÇME İSTEĞİNİ AZALTIR"

"Diş hekiminiz, tıp doktorunuz, aileniz ve arkadaşlarınızdan destek almak da bu süreçte çok önemlidir" diyen Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, vücudun nikotinsiz yaşama adapte olabilmesi için bir uzmandan ilaç ya da alternatif tedavi önerisi de alınabileceğini hatırlattı. İpçi, sigara bırakmaya yardımcı olabilecek diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Spor yapmak, yeni hobiler edinmek, şekersiz sakız çiğnemek ve dişleri daha sık fırçalamak sigara içme isteğini azaltmada etkili yöntemler arasında yer alıyor. Sigara içilen ortamlardan ve sigarayı hatırlatan nesnelerden uzak durun. Sigara içme isteği geldiğinde, derin nefes alıp vermek, su içmek ya da farklı bir aktiviteye yönelmek bu isteğin hızlı bir şekilde azalmasını sağlayacaktır."