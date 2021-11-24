Türkiye, Ukraynalı çiftçiye Kalkınma İşbirliği Antlaşması ile destek verecek

24 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara karşın büyüme gösteren “dış yardım bütçesi” tartışılırken Türkiye’nin mali yardımda bulunacağı ülkelere Ukrayna da ekleniyor. Her geçen yıl tarımsal üretimi geriye giden Türkiye, 2020’de yaklaşık 1 milyar dolarlık tarımsal ürün ithalat ettiği Ukrayna’daki “çiftçileri kalkındırmak için” teknik ve mali yardım yapacak.

2018’de Türkiye ile Ukrayna’nın imzaladığı anlaşmalar arasında yer alan Türkiye-Ukrayna Kalkınma İşbirliği Antlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Anlaşmayla Türkiye’nin Ukrayna ile ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve Ukrayna’nın kalkınmasına yardımcı olunması amacıyla Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Ukrayna’da uygulamaya konulacak projelere hukuki zemin sağlanması hedefleniyor. Anlaşmadaki işbirliği alanları arasında Ukrayna’da eğitim altyapısına katkıda bulunulması, bu ülkedeki sağlık koruma altyapısının geliştirilmesi, Türkiye’de Ukrayna çalışmalarının, Ukrayna’da ise Türkoloji çalışmalarının geliştirilmesi ve ayrıca Ukrayna’daki tarımsal üretimin artırılması ve kırsal alanların geliştirilmesi bulunuyor.

Anlaşmada sayılan işbirliği alanlarında Türkiye, TİKA aracılığıyla Ukrayna’ya teknik ve mali yardımda bulunacak. Ukrayna’ya teknik yardım TİKA tarafından teknik bilgi transferi, personel eğitimi, danışma faaliyetleri ile donanım ve malzemelerin teminini kapsarken Ukrayna’ya yapılacak mali yardım ise TİKA tarafından yürütülecek proje ve programların uygulanması için sağlanacak hibe yoluyla gerçekleştirilecek.

Anlaşma kapsamında TİKA, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ve Ukrayna tarafından uygun bulunması durumunda diğer şehirlere program koordinasyon ofisi ve temsilcilikeri açacak.

İLGİNÇ TARIM DESTEĞİ

İiki ülke arasındaki tarımsal ürün ticaretinde Türkiye’nin Ukrayna’dan ithalatçı konumunda bulunmasına karşın TİKA’nın Ukrayna’ya teknik ve mali yardımda bulunacağı alanlar arasında “tarımsal üretimin artırılması” başlığının yer alması dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı “Ukrayna ülke profili” verilerine göre Türkiye’nin 2020 yılında Ukrayna’dan yaptığı 2.5 milyar dolar tutarındaki ithalatın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmı buğday, mısır, yağlı tohum ve meyveler, hayvan yemleri ile katı ve sıvı yağların da aralarında bulunduğu tarımsal ürünlerden oluşuyor.