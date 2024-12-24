Türkiye, Vahdettin'in Şam'daki mezarını restore edecek

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:51

Türkiye'nin terör listesinde olan cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) yönetimi ele geçirdiği Suriye’de, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. Padişahı Vahdettin'in kabri restore edilecek.

Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’nde bulunan Osmanlı Padişahı Vahdettin Han’ın kabri Türkiye tarafından yenileniyor.

MASLAHATGÜZAR AÇIKLADI

Gelişmeye dair ayrıntılı bilgi Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'ndan geldi.

"BURADA TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'ne konuşan Köroğlu “Öncelikle biz yeni dönemde ilk büyükelçiliği açarak bayrağı ilk yükselten ülkeyiz. 13 yıl süren savaş boyunca kapılarımızı Suriyeli kardeşlerimize her zaman açtık. Bundan dolayı iki ülkenin ilişkileri üst düzeyde olacak. Türkiye, Şam’da eski rejimin düşmesinin ardından bütün kurumlarıyla bölgeye geldi. Ekiplerimizin ilk işi Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu külliyeyi restore etmek. Burada Türkiye’nin desteğini çok net bir şekilde göreceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Vahdettin'in mezarı, diğer 30 aile üyesiyle beraber Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'nde bulunuyor. Külliyeyi, Osmanlı'da, 1490-1588 yıllarında yaşayan Mimar Sinan inşa etmişti.

16 Mayıs 1926'da, İtalya'nın San Remo kasabasında hayatını kaybeden son Osmanlı Padişahı'nın cenazesi, o dönemki Türkiye hükümeti tarafından kabul edilmeyince Şam'daki külliyeye götürüldü.

Türkiye'de, 1919-1922 yılları arasında devam eden Kurtuluş Savaşı Ankara'nın zaferiyle sonuçlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Kasım 1922'de, saltanatın kaldırıldığını iki maddelik bir yasa ile ilan etmişti.

Vahdettin, saltanatın kaldırılması sonrası 17 Kasım sabahı oğlu Mehmet Ertuğrul ve harem mensuplarıyla beraber Dolmabahçe Sarayı'ndan küçük bir kayığa binmiş ve Boğaziçi'nde demirleyen HMS Malaya adlı İngiliz zırhlısına binerek Malta'ya gitmişti.