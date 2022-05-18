Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Jeopolitik sınamalar karşısında yakın çalışma kararlılığındayız

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 23:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan Çavuşoğlu, "stratejik mekanizma kapsamında çok pozitif bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki F-16 satışı konusundaki görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de "NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğu" belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini ifade etti.

"BÖLGESEL KONULARDA İSTİŞARELER YOĞUNLAŞACAK"

Görüşmeyle ilgili yazılı olarak yapılan ortak açıklamada, "iki ülkenin mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığında" olduğu belirtildi.

İki bakanın görüşmesinde Ukrayna'ya desteğin yinelendiği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: