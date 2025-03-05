Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşması onaylandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" onaylandı.
Etiketler: #Türkiye Cumhuriyeti #Azerbaycan #Resmi Gazete
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