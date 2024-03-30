Türkiye yarın sandık başına gidiyor... Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:18

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:18

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59’u kadın, yüzde 49,41’i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şöyle:

"AKP 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

İSTANBUL'DA KAÇ ADAY VAR?

Büyükşehir belediye başkanlığı adaylığında İstanbul’da 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Ankara’da 19’u siyasi parti, 5’i bağımsız toplam 24 aday seçime katılıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, 6’sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

LİDERLER VE ADAYLAR NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nda oyunu kullanacak. Özel, seçim sonuçlarını Ankara'ya gelerek genel merkezden takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak ve seçimi MHP Genel Merkezi'nden takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Ankara'da Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullanıp, ardından seçim sonuçlarının takibi için genel merkeze geçecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yine Ankara'da Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, AKP adayı Murat Kurum, Kağıthane İmece Okulu’nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, AKP Ankara adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

OY SAYIMDA İFTAR MOLASI OLACAK MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.

SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK?

Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE NASIL OY KULLANILACAK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler, ''büyükşehir belediye başkanı'', ''belediye başkanı'', ''belediye meclis üyeliği'' ile ''muhtarlık ve ihtiyar heyeti'' için oy kullanacak.

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NASIL OY KULLANILACAK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

OY PUSULALARI NE RENK?

Seçimlerde, büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN OY KULLANACAK MI?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

'İPTAL' DURUMUNDA 2 HAZİRAN'DA TEKRARLANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yayımlanan Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.