Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?
Yerel seçimlere sayılı günler kala merak edilen sorular da yanıtlarını buluyor. Sandık kurullarında görev alacak memurlar da 1 Nisan Pazartesi günü izinli olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personelleri 1 Nisan'da izinli olup olmayacaklarını araştırıyor. Peki, Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?
SANDIK GÖREVLİLERİ 1 NİSAN'DA İZİNLİ OLACAK MI?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.
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