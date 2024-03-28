Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?

Yerel seçimlere sayılı günler kala merak edilen sorular da yanıtlarını buluyor. Sandık kurullarında görev alacak memurlar da 1 Nisan Pazartesi günü izinli olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 00:22
Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personelleri 1 Nisan'da izinli olup olmayacaklarını araştırıyor. Peki, Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?

SANDIK GÖREVLİLERİ 1 NİSAN'DA İZİNLİ OLACAK MI?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.


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