İstanbul'da sandıklar nasıl korunacak? Özgür Çelik açıkladı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:47

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:47

Pazar günü yapılacak yerel seçim için partilerin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye seçimi olmasına karşın tüm Türkiye’de gözler bir yandan da İstanbul yarışında olacak. Rekabetin, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasında olacağı tahmin ediliyor.

“CHP’Lİ BELEDİYE SAYISINI 28’E ÇIKARTACAĞIZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan seçim kampanyasında çalışmaları yönlendiren bir yandan da hazırlıkları gözden geçiren Çelik, makam odasında ANKA’nın sorularını yanıtladı. İstanbul’un 39 ilçesinde çok güçlü bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, her gün sahada. Sahada büyükşehir belediye başkanımıza karşı çok yoğun bir ilgi var. Ayrıca 39 ilçemizde, ilçe belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimiz bir saha çalışması yürütüyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak bir yandan sandık güvenliği çalışmalarını yürütüyoruz, bir yandan da saha çalışmaları yürütüyoruz. Benim sokakta, sahada, pazarda gördüğüm şudur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na karşı İstanbul’da yoğun bir ilgi var. İstanbul’u yeniden kazanacağız. 39 ilçede güçlü bir iddia koyuyoruz. 14 olan CHP’li belediye sayısını 28’e çıkartacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayarak İstanbul’daki bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız.”

“İTİRAZLARIMIZLA 4 BİN 324 SEÇMEN ESKİ ADRESLERİNE GÖNDERİLDİ”

Çelik, sandık güvenliği çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“3 aydır sandık güvenliğiyle ilgili çok etkili bir çalışma süreci yürütüyoruz. Henüz daha sandık konusuna gelmeden önce seçmenlerle ilgili şöyle bir çalışma yaptık. 4 Ocak’la 20 Ocak arasında seçmen listeleri İstanbul’da askıya çıktı. Biz, eğer bir hanede 10’dan fazla kişi yaşıyorsa veya bir hanede ikiden fazla soyisimli insan yaşıyorsa, 39 ilçemizde o haneleri ziyaret ettik. Komşularımızın kapısını çaldık. ‘10’dan fazla seçmen görünüyor. Birden fazla soyisim görünüyor hanenizde. Bu seçmenler burada yaşıyor mu’ diye sorduk. Tespitlerimiz sonucu 18 bin 137 seçmene İstanbul’da ilçe seçim kurullarına itiraz ettik. İtirazlarımız sonrası ilçe seçim kurullarında 4 bin 324 seçmen eski adreslerine geri gönderildi. 10 Ocak’tan itibaren sandık güvenliği çalışmalarımızı başlattık. Okul sorumlularımızı, kat sorumlularımızı, avukatlarımızı, bilişim sorumlularımızı, sandık görevlilerimizi belirlemeye başladık. Eğitimlerimizi başlattık. İstanbul’da 865 oturumda sandık görevlilerimize eğitimler verdik. Okul kat sorumlularımıza İstanbul’un üç bölgesinde ayrı ayrı eğitimler verdik. Bin 980 okulda, her okulda avukatlarımız olacak. Avukatlarımıza eğitimler verdik. Bilişim sorumlularımızla toplantılarımızı yaptık, eğitimler verdik. İstanbul’un 39 ilçesinde, her sandıkta sandık görevlilerimiz olacak; okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, bilişim sorumlularımız, avukatlarımız olacak.”

“HATALI SANDIKLARA HIZLICA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Özgür Çelik, seçim sonuçları açıklandığından itibaren takibi nasıl yapacaklarına ilişkin şunları dile getirdi:

“Özellikle veri girişi konusunu detaylı bir biçimde anlatmak isterim. Çünkü biliyorsunuz, bazı ajanslar, rakibimiz olan siyasi partiyi çok yüksek bir yerden göstererek yayın yapmaya başlıyorlar. Öncelikle oylar kullanıldı. Sandıklar açıldı. Oylar sayıldı ve oylar, ıslak imzalı tutanaklara işlendi. Daha ıslak imzalı tutanak okuldayken okul bilişim sorumlularımız giriş yapmış olacaklar. Okul bilişim sorumlularımızın girdiği verileri biz il merkezimizden bir ekrandan görüyoruz. Sonra ıslak imzalı tutanaklar ilçe binalarına gidiyor. Her ilçede seçim sonuç giriş sorumlularımız var. Sandık sayısına göre 20, 30, 40 bilgisayarla ilçe binalarımızda seçim sonuç giriş sorumlularımız, ikinci girişleri yapacak. İkinci ekranda ilçe binalarından girilen verileri göreceğiz. Ayrıca İstanbul Gönüllüleri de büyükşehir belediyesinin sonuçlarına girecekler. Üçüncü ekrandan İstanbul Gönüllüleri’nin verilerini göreceğiz. Sonra YSK’nın verilerini çekerek dördüncü ekrandan YSK verilerini, bizim daha önce giriş yaptığımız verilerle karşılaştıracağız. Eğer bu dört ekran arasında bir uyuşmazlık varsa sistem, alarm vererek bizi uyarmış olacak ve hatalı giriş yapılan sandıklara hızlıca ıslak imzalı tutanaklarla itiraz edeceğiz. Yani İstanbul’un 39 ilçesinde hem sayım döküm aşamalarını hem verilerin girişini dört ekrandan takip ederek İstanbulluları seçimin her aşamasında bilgilendirmiş olacağız.”

“KARARGÂHIMIZLA SEÇİME SIKI BİÇİMDE HAZIRIZ”

Seçimin takibi için karargâh oluşturduklarını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’yla seçimi birlikte takip edeceğiz. Seçim karargâhımızın bütün bilişim altyapısını, bütün teknik altyapısını oluşturduk. Ayrıca basın görevlilerimize hızlı bilgi aktarabilmemiz için basın görevlilerimizin görevlerini yapabilecekleri alanları oluşturduk. Hem 39 ilçemizde ilçe binalarımızla hem seçim günü için hazırladığımız İstanbul karargâhımızla seçime sıkı bir biçimde hazırız. Sadece sandık görevlilerimiz, avukatlarımız değil; milletvekillerimiz de seçimde görev yapacaklar. Milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, ilçe başkanları, il başkan yardımcılarımız, kadın kolları, gençlik kollarımız, mahalle birimlerimiz seçim günü herkes kendi görev, alan sorumluluklarında çalışmalar yürütecek. Gündüz okullarda olacaklar, akşam da seçim kurullarında özellikle milletvekillerimiz seçimin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini takip etmiş olacaklar.”

“İMAMOĞLU’NUN İSTANBUL VİZYONUNA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM”

Çelik, 31 Mart’ta İstanbul’un tarihi bir seçime gittiğine de dikkat çekerek seçmene şu çağrıyı yaptı:

“Bizim yaptığımız araştırmalarda aslında 2023 seçimlerinden kaynaklı umutsuzluğa kapılmış seçmenlerin yeniden umutlandığını görüyoruz. Yani kararsız seçmen sayısını artık yok denecek kadar azaldı gibi görüyoruz. Tabii ki her seçimde belli bir oranda sandığa gitmeyen seçmenler olabiliyor. O ayrı bir şey ancak ben buradan sizin aracılığınızla bütün İstanbullulara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sandık güvenliği bize emanet. Bütün İstanbulluları demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bütün İstanbulluları Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Bütün İstanbul’da belediye başkan adaylarımız, İstanbul’un 39 ilçesini halkçı belediyecilikle tanıştıracaklar. Belediye başkanlarımıza, adaylarımıza destek vermeye davet ediyorum. Biliyorsunuz, 2019’dan beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun birçok hizmeti meclis çoğunluğu kullanılarak engellenmeye çalışıldı. Bir bölümü engellendi. Bütün engellemeleri ortadan kaldırmak için de meclis üyesi adaylarımıza, İstanbulluları güçlü bir destek vermeye davet ediyorum.”