Türkiye 'yenidoğan çetesi'ni konuşurken bir sağlık skandalı daha... 'Sahte rapor' operasyonunda çok sayıda gözaltı: Doktor, memur ve güvenlik personeli de işin içinde!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:59

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken; yeni bir sağlık skandalı daha ortaya çıktı.

Kırıkkale'da yapılan 'sahte rapor' operasyonunda çok sayıda gözaltı yapıldı.

DOKTOR, MEMUR, GÜVENLİK PERSONELİ...

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

BİR DOKTOR FİRARİ

Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.