Türkiye'yi gezen Güney Koreli fenomene bir ay içinde 3. taciz: Torbanın içindeki paraları teklif etti!

Türkiye turunu sürdüren Güney Koreli sosyal medya fenomeni
Mhyochi, Kadıköy ve Samsun'un ardından Giresun'da da tacize uğradı.
Fenomenin yayın açarak dolaştığı esnada yanına yanaşan
sürücü, genç kadını aracına davet etti. Birkaç metre ilerledikten sonra tekrar
kadına teklifte bulunan sürücü, fenomenin polis çağıracağını söylemesi üzerine
uzaklaştı.
SON ADRES GİRESUN OLDU
Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, bir süre önce
Türkiye turuna çıktı. Şehir şehir gezerek canlı yayın yapan fenomenin son
adresi Giresun oldu.
SÜRÜCÜ ISRARLA ARACINA DAVET ETTİ
Fenomen, kentin Bulancak ilçesinde yayın açarak dolaştığı esnada yanına bir araç yanaştı. Sürücü el hareketi yaparak fenomeni aracına davet etti. Mhyochi sürücüyü reddetti.
Birkaç metre ilerleyen araç tekrar durarak teklifini
yineledi. Genç kadın tacizinin ısrarı üzerine polis çağıracağını söyleyince
sürücü olay yerinden uzaklaştı. Genç fenomen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
FENOMENİN TÜRKİYE'DE YAŞADIĞI 3'ÜNCÜ TACİZ
Güney Koreli fenomenin Giresun'da yaşadıkları, Türkiye'de
haziran ayının başından beri yaşadığı üçüncü taciz oldu. Genç kadın daha önce
İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki adamın sözlü ve fiziksel tacizine maruz
kalmıştı.
Görüntülerin yayılması üzerine yaşlı adam gözaltına
alınmıştı. Daha sonra ise fenomen Samsun'da tacize uğramış, tacizci aracıyla
genç kadının yanına yaklaşıp aracına binmesi için ısrar etmişti.