Türkiye'yi sarsan H.K.G. davasında yeni gelişme! Yargıtay mahkumiyet kararını bozdu: Sil baştan görülecek!

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken "dini nikah" adı altında cemaat üyesi Kadir İstekli'nin uzun yıllar süren cinsel istismarına maruz bırakmasına ilişkin davada Kadir İstekli 30 yıl hapis cezası aldı.

İstinaf mahkemesi cezaları yetersiz bularak kararı bozdu. Sanık Kadir İstekli'ye hem çocuğun cinsel istismarı hem de cinsel saldırı suçundan ceza verilmesini istedi. İstinaf dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

MAHKUMİYET HÜKÜMLERİ BOZULDU

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul 2. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Kadir İstekli'ye bu kez 2 ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verdi. Baba 18 yıl 9 ay hapis cezası alırken annenin dosyası ayrıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise istismar davasında mahkumiyet hükümlerini usulden bozdu.

'USUL HATASI' DENİLDİ

Yargıtay tarafından, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrası dosyayı yerel mahkemeye göndermesine usul hatası denildi. İstinaftan dosyaya kendisinin bakmasını istedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı sonrası dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

İstinaf Mahkemesi dosya hakkında karar verecek.