Türkiye'de 2.4 milyon çocuğun ailesi iş bulamıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geride bırakan Türkiye’de 0-17 yaş arasındaki 22 milyon 738 bin çocuktan 1 milyon 576 bininin aile reisi işsiz. Yaklaşık 2 milyon 432 bin çocuk ise herhangi bir çalışanın bulunmadığı ailelerde yaşıyor. 15-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 10’a yakını ne eğitime devam ediyor ne de iş gücüne dahil oluyor.

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre, zorunlu eğitim çağında bulunan 15-17 yaş arasındaki 3 milyon 709 bin çocuğun 520 bini (yüzde 14’ü) bir işte istihdam ediliyor. 87 bini ise iş arıyor. Çocuklar arasındaki işsizlik oranı yüzde 14.3’ü buluyor. TÜİK’in verilerine göre 15-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 9.2’si, yani 341 bini ise ne eğitime devam ediyor ne de iş gücüne dahil oluyor. Türkiye’deki 0-17 yaş arasındaki 22 milyon 738 bin çocuktan 1 milyon 576 bininin aile reisi işsiz. Çocukların yüzde 10.7’si, yani yaklaşık 2 milyon 432 bin çocuk ise herhangi bir çalışan bulunmayan ailelerde yaşıyor.

OKULLAŞMA YÜZDE 50’DE

Türkiye’deki çocukların yüzde 33.7’si ise maddi yoksunluk çeken ailelerde yaşıyor. “Çamaşır makinesi, televizyon, telefon, otomobil, beklenmedik harcamaları karşılama, evden uzakta bir hafta tatil yapma, kira konut kredisi, borç ödemelerini yapabilme, iki günde bir et, tavuk balık içeren yemekleri yeme ve evin ısınma ihtiyacını karşılama” şeklinde sıralanan dokuz maddeden en az üçünün ekonomik olarak karşılanamaması “maddi yoksunluk” olarak nitelendiriliyor. Net okullaşma oranları okul öncesinde (5 yaş) yüzde 56.9’da kalırken, ilkokulda yüzde 93.2, ortaokulda yüzde 88.9 ve orta öğretimde (lise) ise yüzde 87.9 olarak hesaplanıyor.