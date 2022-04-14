Çerkezoğlu ve Küçükosmanoğlu’ndan TÜİK işsizlik rakamlarına tepki: Gerçeği yansıtmıyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 11 Nisan 2022 günü Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubat 2022 dönemine ilişkin işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak belirlenirken işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak açıklandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, TÜİK’in işsizlik rakamlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"GERÇEK İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON"

Dar tanımlı işsizlik oranının işsizliği ölçmekte yetersiz kaldığını belirten Çerkezoğlu, “TÜİK, son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından birini kullanarak iş arayanları işsiz sayıyor. TÜİK tarafından atıl işgücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21,8 olarak açıklandı. TÜİK’in oranından yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre gerçek işsiz sayısı 8 milyon civarındadır” diye konuştu.

"COVİD-19’UN YIKICI ETKİLERİ SÜRÜYOR"

Çerkezoğlu, açıklamasının devamında şunları belirtti:

“İşsizlik verilerinden Covid-19’un yıkıcı etkilerinin sürdüğü görülüyor. Covid-19 öncesi döneme göre (Şubat 2020) geniş tanımlı işsiz sayısı 959 bin kişi arttı, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 20,7’den yüzde 21,8’e yükseldi. Öte yandan salgından kadın ve gençlerin daha fazla etkilendiği biliniyor. Hâlihazırda yüksek olan kadın ve genç işsizliği de yükselme eğilimini sürdürüyor. Şubat 2022 döneminde geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 30’a dayandı. Dar tanımlı genç işsizliği ise yüzde 20,7 olarak açıklandı.”

"TÜİK İLE İŞKUR ARASINDAKİ FARK 1 MİLYON"

İşsizlik verilerinde TÜİK ve İŞKUR verilerinin birbirini tutmadığını belirten Çerkezoğlu, “TÜİK’in açıkladığı işsiz sayısı ile İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı arasında yaklaşık 1 milyon kişilik bir fark var. İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ve Şubat 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 863 binden 3 milyon 188 bine yükselerek 325 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 623 bin azaldı. İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 11,4 artarken, TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 15 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

"GERÇEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30’DUR"

“TÜİK’in bu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor” diyen Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise, “Türkiye’de işsizlik giderek yükselme eğilimindedir. Gerçek işsizlik oranı yüzde 30 civarındadır. TÜİK’in enflasyon ve işsizlik hesaplaması yönteminde temel olarak yanlışlık vardır. Özelikle bu hayat pahalılığının olduğu ve işsizliğin yükseldiği bir dönemde TÜİK’in açıkladığı gibi işsiz sayısının azalması gibi bir durum söz konusu değildir. Özellikle de üniversite mezunu olup, iş arayıp da bulamayanlarda artış vardır” ifadelerine yer verdi.

"TÜİK HALKI ALDATAN BİR KURUM HALİNE GELMİŞTİR"

Üniversite’de istatistik dersi gördüğünü anımsatan Küçükosmanoğlu, “En etkili yalan söyleme aracı istatistiktir. TÜİK, istatistiki verileri çarpıtarak halkı aldatan bir kurum haline gelmiştir. İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız TÜİK’in bu verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilmektedir” diye konuştu.