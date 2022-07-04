Türkiye'de caretta caretta alarmı: Bu yıl yuvalama beklentimiz düşük

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:43

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü olan Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı.



Hava sıcaklığının yükselmesiyle gece yaklaşık 22 kilometrelik sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de gece sahile çıkan deniz kaplumbağalarına marka takıp ölçümler yapıyor.

Gündüz de deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgeleri belirleyen görevliler, diğer hayvanların yumurtalara zarar vermemesi için demir tel yerleştiriyor.

"GEÇEN YIL 434 YUVAMIZ VARDI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, deniz kaplumbağalarının Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar sahil boyunca geniş bir alanda yuva yaptığını söyledi.

Bu alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kontrolünde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çangır, uzman biyologların sahile çıkan deniz kaplumbağaları üzerinde incelemeler yaptığını belirtti.

Çangır, 22 kilometrelik Akyatan kumsalının deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Adana'nın Akyatan kumsalında geçen yıl 434 yuvamız vardı. Bu 434 yuvadan 10 bin 500 civarında deniz kaplumbağasını engin denizlerle buluşturduk. 2 yıl yüksek yuva sayısının ardından 3'üncü yıl bir düşüş bekleniyor, dinlenme dönemi gibi. Geçen yıl 434 olan yuva sayısı şu ana kadar 200'ü geçti. Temmuz sonlarına kadar yuvalama devam edecek. Ancak bu yıl beklentimiz geçen yılın altında olacak diye düşünüyoruz."

'KAPLUMBAĞALARIN ENVANTERİNİ BELİRLEMEK İÇİN MARKA TAKIYORUZ'

Uzman Biyolog Mehmet Tural da 22 kilometrelik sahilde 2006'dan bu yana deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Hazirandan temmuz sonuna kadarki yumurtlama sürecinde her sabah kumsalda yuva tespiti için çalışma yaptıklarını dile getiren Tural, şöyle devam etti:

"İzleri takip edip devamında yuva olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yuva varsa GPS kaydını alıyoruz ve denize olan uzaklığını hesaplıyoruz. Aynı zamanda burada doğal olan çakal ve domuz predasyonu var. Onu biraz daha azaltmak için yuvalara kafes atıyoruz. Aslında bu doğal bir süreç ama kaplumbağa popülasyonunda ani düşüşler olmasın diye tespit ettiğimiz yuvaların bir kısmını kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Akşam da gündüz yaptığımız gibi kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Yumurtlamaya gelen dişi kaplumbağayı tespit ediyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen kaplumbağaların envanterini belirlemek için marka takıyoruz."