Türkiye’de depremde ölen 1500 Suriyeli ülkesinde toprağa verildi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 14:09

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 14:09

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında sınır kapısı önünde sıra oluşturan Suriyeliler, tek tek kayıtları alındıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriyelilerden bazıları, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına katılmak, bazıları ise depremden etkilenen yakınlarını ziyaret etmek için sınırdan geçiş yaptıklarını kaydetti.

Yaklaşık 2 bin Suriyelinin, depremin meydana geldiği günden beri Suriye'ye geçiş yaptığı bildirildi.

ÜLKELERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Türkiye’de depremde hayatını kaybeden 1500 dolayında Suriyelinin de yakınları tarafından ülkelerine götürülüp, toprağa verildiği ifade edildi.

Suriye’ye insani yardımlar da Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor. Gıda ve hijyen malzemesi yüklü TIR’lar sınırı geçip Bab-El Hava Sınır Kapısı'na gidiyor. Yardımlar, buradan da depremzedelerle buluşturuluyor.