Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde görülen hastalıkları açıkladı: 'Tedavilerine hemen başlandı'

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:23

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 13:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da konuştu.

Tedavi altındaki yaralılar ve taburcu edilenlerle ilgili bilgiler veren Koca, "Toplam hastanelerdeki tedavi gören sayısı 21 bin 859, dün taburcu olanlarla birlikte toplam tabucu sayısı 13 bin 612'dir" dedi.

Bulaşıcı hastalık riskine ilişkin de konuşan Koca, "Bağırsak ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen artış olmakla birlikte şu an afet illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Bizler teyakkuz içindeyiz" diye konuştu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Devletimiz istisnasız bütün imkanlarıyla, milletimiz yardımseverliğiyle 6 Şubat sabahından beri burada. Görevimizi yaklaşık 100 bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşımla sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde sahadayız ve acımızı da güce çevirmeye mecburuz. 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Her 8 personelden biri afet bölgesindedir.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 78"

* 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlarda çok büyük başarı ortaya konmuştur. Afetin yaşandığı 10 şehrimizin sağlık kurumlarında aktif yatak sayısı 20 bin 869. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 78'dir.

"SAĞLIK HİZMETİMİZDE KAPASİTE SORUNUMUZ YOK"

* Diyaliz kapasitesinin yeterliliği göçüğün altından çıkan vatandaşlarımız için son derece önemlidir. 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si tam teşekküllü birer hastane özelliğindedir. Sağlık hizmetlerinde hiçbir kapasite sorunu bulunmamaktadır.

* Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın 906 köyünde 21 bin 415 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunuldu. Hatay'da 100 ambulansımız halen köylerde sağlık taraması yapmaktadır.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTALIKLAR

* Elde edilen sonuçlar üzerine içme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatılmıştır. Tankerle gelen sular da klorlanmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Sarılık, grip benzeri hastalıklar, ishalli hastalıklar izlenmektedir. 5746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış, tedavilerine hemen başlanmıştır. Tetanos hastalığına karşı gerekli aşı yapılmaktadır.

"BÖLGEDE 6447 BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

* Bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Başlattığımız ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44 bini aşkın kişiye ulaştık. Deprem bölgesinde 6447 bebek dünyaya geldi. Her doğan çocuk bir umuttur.

"HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ MEVCUT DEĞİL"

* 37 il ve ilçe belediyemiz 3 ana konuda Amasya Valimiz koordinasyonuyla görev almıştır. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Bölge halkı titizlik içinde, bizler teyakkuz halinde olmalıyız. Bağırsak ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen artış olmakla birlikte şu an afet illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Bizler arama ve kurtarma çalışmalarına sonuna dek devam edeceğiz. Son çalışmalarını yaptığımız 98 binanın enkazından umarım size yeni iyi haberler verebiliriz.