Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:53

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:53

Çocuk sahibi olacak ebeveynler çocuklarına hangi ismi verecekleri konusunda araştırmalar yaparken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılında doğan bebeklere en çok hangi ismin verildiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de en çok hangi çocuk isimleri kullanılıyor? En popüler bebek isimleri hangisi?

EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ HANGİSİ?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Alparslan, Yusuf ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne ismi verildi.

En popüler erkek bebek isimleri;

1) Alparslan

2) Yusuf

3) Miraç

En popüler kız bebek isimleri;

1) Zeynep

2) Asel

3) Defne

EN POPÜLER ÇOCUK İSİMLERİ NELER?

Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

En popüler erkek çocuk isimleri;

1) Yusuf

2) Mustafa

3) Mehmet

En popüler kız çocuk isimleri;

1) Zeynep

2) Elif

3) Yağmur