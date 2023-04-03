TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023 enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Peki, TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:10
TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?
Abone Ol google-news

Yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart 2023 enflasyon verilerini merakla bekliyor. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ardından verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) da mart ayına ilişkin enflasyon verisiyle ilgili açıklama bekleniyordu. ''TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?'' soruları sıklıkla aratılan sorular arasında. İşte ayrıntılar...

TÜİK MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranı açıklandı.

TÜİK MART AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranı yüzde 2,29, yıllık bazda yüzde 50,51 olarak gerçekleşti.



tüik türkiye istatistik kurumu enflasyon

İlgili Haberler

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verisini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verisini açıkladı
Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Piyasalarda gözler enflasyon verilerine çevrildi

Piyasalarda gözler enflasyon verilerine çevrildi

En Çok Okunan Haberler