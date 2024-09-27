Türkiye'de havası temiz olan tek şehir belli oldu
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) Kara Rapor 2024'ü yayımladı. Türkiye'nin hava kalitesini ortaya koyan rapora göre Türkiye’de havası temiz olarak nitelenebilecek tek il de belli oldu.
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Kara Rapor 2024'ü açıkladı.
2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, havası temiz olarak nitelenen tek il Sinop olarak belirlendi.
SONUÇ SİNOP'U TAM OLARAK TEMSİL ETMİYOR
Ancak, Sinop’taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği ifade edildi.
Yeterli veri bulunan istasyonlardan birinin kırsal arka plan istasyonu olması, PM10 ortalamasını daha da düşürdüğü belirtildi.
Etiketler: #açıkhava #Açık Hava #hava
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