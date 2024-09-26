Beyrut'a hava saldırısı düzenlenmişti: 'Hizbullah komutanlarından Surur öldürüldü'
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un öldüğünü bildirdi.
İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine İsrail Hava Kuvvetlerince saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırının hedefinde Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un olduğu ve Hizbullah komutanının bombardımanda öldüğü aktarıldı.
Surur'un Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı olduğu ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca Surur'un hedef alındığı saldırının görüntüleri de paylaşıldı.
İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'taki saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
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