17 Ekim 2022 Pazartesi, 18:06

İfade özgürlüğü Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir haktır. Türkiye'de İfade Özgürlüğü konusunda; pek çok kanun birbiriyle çatışmaktadır.

Cumhuriyet TV ekibi olarak İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, 'Türkiye'de ifade özgürlüğü var mı?' sorusunu yöneltik ve birçok farklı tepki aldık.

"İFADE ETTİĞİNDE KİŞİ NEREDE BULUYOR KENDİSİNİ? CEZAEVİNDE."

Mikrofonumuza konuşan yurttaşlardan biri, soruya tepki göstererek ifade özgürlüğünün olmadığını savundu. Herhangi bir eleştiri yapıldığında insanların azarlandığını söyleyen yurttaş, "Türkiye'de ifade özgürlüğü yok. Eleştiremiyorsun bile hükümeti. Fikrilerini söyleyemiyorsun, içini dökemiyorsun. Doğru ve yanlışı söyleyemiyorsun. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya bizi kıskanıyormuş doğru mu? Yalan. Biz Almanya'da her şeyi konuşabiliyoruz. Başbakana her şeyi söyleyebiliyoruz. Pretosta yapabiliyoruz. Türkiye'de hayatta yapamazsın." dedi.

"KONUŞMAYA KALKARSAN İFADE Ö ZG Ü RL Ü Ğ Ü KALMAZ. KONUŞ DA G Ö REYİM"

İfade özgürlüğünün bir yere kadar sınırlı olduğunu ve iktidarın hükümet karşıtı eleştirilere açık olmadığını anlatan yurttaşlar, hükümetin tavrına aşağıdaki şekilde tepki gösterdi: