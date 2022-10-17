Türkiye'de ifade özgürlüğü var mı?
Cumhuriyet TV ekibi olarak İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, 'Türkiye'de ifade özgürlüğü var mı?' sorusunu yönelttik. Mikrofonumuza konuşan yurttaşlardan biri "İfade eden nerede buluyor kendini? Cezaevinde. Ülkenin sorunlarıyla ilgili konuşmaya kalkarsan ifade özgürlüğü kalmaz. Konuş da göreyim.'' dedi.
İfade özgürlüğü Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir haktır. Türkiye'de İfade Özgürlüğü konusunda; pek çok kanun birbiriyle çatışmaktadır.
Cumhuriyet TV ekibi olarak İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, 'Türkiye'de ifade özgürlüğü var mı?' sorusunu yöneltik ve birçok farklı tepki aldık.
"İFADE ETTİĞİNDE KİŞİ NEREDE BULUYOR KENDİSİNİ? CEZAEVİNDE."
Mikrofonumuza konuşan yurttaşlardan biri, soruya tepki göstererek ifade özgürlüğünün olmadığını savundu. Herhangi bir eleştiri yapıldığında insanların azarlandığını söyleyen yurttaş, "Türkiye'de ifade özgürlüğü yok. Eleştiremiyorsun bile hükümeti. Fikrilerini söyleyemiyorsun, içini dökemiyorsun. Doğru ve yanlışı söyleyemiyorsun. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya bizi kıskanıyormuş doğru mu? Yalan. Biz Almanya'da her şeyi konuşabiliyoruz. Başbakana her şeyi söyleyebiliyoruz. Pretosta yapabiliyoruz. Türkiye'de hayatta yapamazsın." dedi.
"KONUŞMAYA KALKARSAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KALMAZ. KONUŞ DA GÖREYİM"
İfade özgürlüğünün bir yere kadar sınırlı olduğunu ve iktidarın hükümet karşıtı eleştirilere açık olmadığını anlatan yurttaşlar, hükümetin tavrına aşağıdaki şekilde tepki gösterdi:
- Siyasi işlere karışmadığın sürece ifade özgürlüğüne müdahale edilmiyor. Günlük konuşmalarda bir sorun yok. Hükumet karşıtı herhangi bir şey söylerseniz, başınız her an belaya girebilir.
- Ülkenin sorunlarıyla ilgili konuşmaya kalkarsan ifade özgürlüğü kalmaz. Konuş da göreyim.
- Bu ülkede gerçekten ciddi anlamda her vatandaş özgürce derdini anlatabilse, ülke bu halde olmazdı.
- Herkesle kavga ederek bir hükümet yönetiyorlar.
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