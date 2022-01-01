Konu laiklikse 'ifade özgürlüğü'
Laikliğin ve Cumhuriyetin hedef alındığı açıklamalara yönelik kapatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un laikliği hedef alan yazısı hakkında mahkeme kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Eski AKP milletvekili ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Resul Tosun, 12 Eylül’de yazdığı yazıda laikliği hedef almış ve “90 senedir dindarlara hayatı zehir etmeye çalışanların ve toplumu İslamdan uzaklaştırmaya çalışanların tek gerekçeleri laiklik. İşte tam da bu sebeple istismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır. Yoksa bu zihniyetin, ellerine geçen ilk fırsatta 28 Şubat benzeri uygulamalara teşebbüs etmekten ve toplumu germekten çekinmeyeceği anlaşılmaktadır” demişti. HKP, Tosun’un açıklamalarını yargıya taşımış ve Tosun ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tosun ve Albayrak hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararda, söylemin, “halkın bir kesimi tarafından benimsenmeyen ve rahatsız edici fikir ve söylemler olduğu kabul edilebilir ise de ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğu, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak nitelikte olmadığı, şiddet çağrısı içermediği, suç işlemeye yönelik tahrik unsuru taşımadığı, hiçbir şekilde suç veya suç unsuru içermediği” savunuldu. HKP, karara itiraz etti.
‘FESLİ KADİR’İN DEVAMCILARI’
HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ayça Okur, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, laikliği hedef alan açıklamalara karşı yapılan suç duyurularında benzer kararlar verildiğini, bu gibi konuların siyasi konular olduğunu belirterek “Suç duyurularına verilen soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar siyasi kararlar” dedi. “Tosun’un açıklamaları da ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen Fesli Kadir’in devamcıları olduğunu gösteriyor” diyen Okur, “Ortaçağcı, şeriatçı olguların işlerine geldiği olaylarda ifade özgürlüğü söz konusu değil ama kendilerine yontulması gereken konularda demogojinin âlâsını yapıyorlar. Dosyaların fikri takibini yapıyoruz. Bu dosyaların tamamı zamanı geldiğinde açılacak dosyalar” dedi. Yargısal olarak her yola başvuracaklarını aktaran Okur, “Laikliği korumak adına hangi yol gerekiyorsa o yola müracaat etmekten çekinmeyiz” ifadelerini kullandı.
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