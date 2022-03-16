CHP'li Yüksel Mansur Kılınç: "Özel güvenlikte işsizlik yüzde 55"

16 Mart 2022 Çarşamba, 14:13

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yüksel Mansur Kılınç, sitelerden, iş yerlerine, AVM’lerden bankalara, okullardan, fabrikalara kadar yaklaşık 100 bin noktada özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığını belirterek özel güvenliğin toplumsal ve bireysel güvenlik için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

ÖZEL GÜVENLİKTE İŞSİZLİK YÜZDE 55

Kılınç, “Bir bebeğin dünyaya geldiği hastaneleri de, bir insanın yaşamının son noktası olan mezarlıkları da özel güvenlik korumaktadır. Özel güvenlikçilerin deyimiyle, “beşikten mezara özel güvenlik…” Özel güvenlik hizmetleri artık günlük hayatımızın neredeyse bütün alanlarını kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de de 730 bin kişinin özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu ancak 330 bin özel güvenlik görevlisinin fiilen çalışır durumda olduğuna dikkat çeken Kılınç, özel güvenlik alanında işsizliğin yüzde 55 gibi yüksek bir oranda olduğunu vurguladı.

Özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik kanun teklifi hazırladığını, araştırma ve soru önergeleri ile konuyu Meclis gündemine taşıdığını hatırlatan Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını şöyle sıraladı:

“İşsizlik sorunu, uzun çalışma saatleri sorunu, yetki sorunu, iş güvenliği ve riskli meslek grubuna alınmamaları sorunu, statü belirsizliği sorunu, iş kolu sorunu , olumsuz tutumlara maruz bırakılma sorunu, kimlik yenileme ücreti sorunu, ekipman yetersizliği sorunu…”

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamındaki özel güvenlik görevlilerinin durumuna da dikkat çeken Yüksel Mansur Kılınç,“ TYP kapsamında devlet okullarında görev yapan özel güvenlik görevlileri sadece okulların açık olduğu eğitim sezonunda çalışmakta, okullar kapanınca güvenlik görevlileri işsiz kalmaktadır. MEB özel güvenlik görevlilerimizin işsiz kalma sorunları çözümlenmelidir “ çağrısında bulurdu.

ELİNE SİLAH VERDİĞİMİZ 100 BİNLERCE ÖZEL GÜVENLİĞİ KENDİ KADERİNE TERK EDEMEYİZ

Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin taleplerin en asgari, en insani, en temel haklar olduğunu kaydederek “Buradan bir kez daha; İçişleri Bakanını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, AKP’li ve MHP’li Milletvekillerini göreve davet ediyorum. Özel güvelik alanı, her geçen gün büyüyen soruları ile alarm vermektedir. özel güvenlik görevlilerimiz; uzun mesailerle, düşük maaşlarla, yetersiz eğitimlerle , yetersiz ekipmanla, ağır çalışma koşullarında feryad etmektedir. Can ve mal güvenliğimizi teslim ettiğimiz, eline silah verdiğimiz, 100 binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderine terk edemeyiz” dedi.