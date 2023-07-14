Türkiye'de toplumsal şiddetin gün geçtikçe artmasının temel nedeni: Özendirme, ödüllendirme

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Türkiye’de cinayetsiz, cinnetsiz gün yok...

İstanbul’da 20 yaşındaki genç, anne babasını bıçakla öldürdü. İzmir’de Mehmet Ö. (39), boşandığı eşi Kübra Ö’yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü ardından intihar etti. Örnekler çoğalırken uzmanlar şiddetin toplumsal problemlerden kaynaklandığına vurgu yapıp hukuki eksikliklere dikkat çekti.

Cumhuriyet konuya ilişkin Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, psikiyatrist Arzu Erkan ve avukat Celal Ülgen ile konuştu.

Sosyolog Civelek, “Tanık olduğumuz şiddetteki artış, cinayetlerdeki artışlar, toplumun gidişatındaki sosyal, politik, ekonomik gidişatındaki problemlerle ve travmalarla açıklanabilir” dedi.

(Arzu Erkan)

‘İYİ HAL İNDİRİMİ DE CABASI’

“Şiddet toplumumuzda çok yaygın” diyen psikiyatrist Erkan ise “Şiddetin toplumumuzda yayılmasının en önemli yolu özendirme ve ödüllendirme. Ataerkil kültürlerde erkeğin öfkeli olması olağan kabul edildiğinden eril şiddet davranışlarına göz yumulur. Savunma ve yargı makamlarının sorumsuz/eril yaklaşımlarının, şiddeti yeniden üreten ve artıran asli bir rolü var. Sözde gerekçelerin adli süreçlerde, ‘hafifletici sebepler’ adı altında şiddete, nitelikli suça mazeret olarak kullanılması, ‘İyi hal’ indirimleri de cabası” diye konuştu.

(Celal Ülgen)

Avukat Celal Ülgen de “Toplumsal şiddetin artmasına yol açan temel nedenler var. O da hukukun olmaması, hukukun üstünlüğü ilkesinin yerine üstünlerin hukukunun egemen olmasını gösterebiliriz. Bir taraftan da iktidarın silahsızlanma politikasını es geçmesi de önemli” dedi.