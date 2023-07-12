Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e: Şiddetin ağababası
Sunucu Serap Paköz, İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a yönelik kullandığı "Kilo ver" ifadesine tepki göstererek "Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor" dedi.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız için, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" diye yazdı.
Bunun üzerine hafta içi her gün Star TV ekranlarında "Gerçeğin Peşin" programını sunan Serap Paköz, Tatlıses'e sert ifadelerle tepki gösterdi.
İbrahim Tatlıses'in kadına şiddet uyguladığına dair hatırlatma yapan Paköz, "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır" dedi.
Pakgöz, şöyle devam etti:
"Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hala 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."
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