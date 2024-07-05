Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu... 16 ilde IŞİD operasyonu: 45 gözaltı var!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Söz konusu operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini; bunların sonucunda 45 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."
1??6?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 4??5?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/GbVNCxvEMY
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