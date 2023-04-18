Türkiye'deki son depremler! 18 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:31

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 18 Nisan'da meydana gelen depremler...

18 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Sivas, Akdeniz, Tekirdağ, Tunceli, Düzce, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

18 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

08:36:01 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:30:27 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

08:23:56 -.- 1.5 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:03:00 -.- 2.5 -.- YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI)

07:54:24 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:47:21 -.- 2.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:44:18 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:13:11 -.- 1.6 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)

07:06:48 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

07:03:37 -.- 1.8 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)

07:02:48 -.- 2.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

06:47:24 -.- 1.6 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS)

06:37:46 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

06:20:43 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

06:01:03 -.- 2.1 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:49:08 -.- 2.0 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)

05:32:19 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)

05:30:57 -.- 1.8 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY)

05:15:38 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

05:12:22 -.- 1.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

05:02:04 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:01:15 -.- 1.6 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:49:06 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:41:14 -.- 2.3 -.- GURCISTAN

04:19:17 -.- 1.6 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

04:15:49 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:08:26 -.- 1.8 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

04:05:31 -.- 2.0 -.- DURULDU-(MALATYA)

04:02:58 -.- 1.6 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY)

03:58:55 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:55:18 -.- 1.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)

03:53:58 -.- 2.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:48:16 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:43:00 -.- 2.4 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

03:28:41 -.- 1.4 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

03:14:46 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:11:14 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:52:23 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:35:18 -.- 2.2 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)

02:34:08 -.- 1.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

02:06:55 -.- 2.1 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:00:39 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

01:59:19 -.- 1.3 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA)

01:53:52 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

01:49:36 -.- 1.6 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

01:49:22 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

01:45:26 -.- 1.3 -.- ARICAK (ELAZIG)

01:44:02 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

01:33:04 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

01:30:24 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:29:44 -.- 1.7 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA)

01:22:19 -.- 1.7 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)

01:18:25 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:17:30 -.- 3.3 -.- AKDENIZ

01:16:29 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:12:18 -.- 1.1 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:08:07 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:00:26 -.- 1.3 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

00:57:02 -.- 3.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

00:54:42 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:40:36 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:36:31 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:12:37 -.- 2.1 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY)