Türkiye'deki son depremler! 18 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:31
Türkiye'deki son depremler! 18 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 18 Nisan'da meydana gelen depremler...

18 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Sivas, Akdeniz, Tekirdağ, Tunceli, Düzce, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

18 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

08:36:01 -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

08:30:27 -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

08:23:56 -.-  1.5  -.-   CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

08:03:00 -.-  2.5  -.-   YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI)                    

07:54:24 -.-  1.9  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:47:21 -.-  2.6  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

07:44:18 -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

07:13:11 -.-  1.6  -.-   EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)                          

07:06:48 -.-  1.8  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)  

07:03:37 -.-  1.8  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                          

07:02:48 -.-  2.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

06:47:24 -.-  1.6  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                           

06:37:46 -.-  2.0  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         

06:20:43 -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

06:01:03 -.-  2.1  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

05:49:08 -.-  2.0  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           

05:32:19 -.-  1.4  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            

05:30:57 -.-  1.8  -.-   KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY)                        

05:15:38 -.-  1.5  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

05:12:22 -.-  1.2  -.-   BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                       

05:02:04 -.-  1.7  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:01:15 -.-  1.6  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

04:49:06 -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:41:14 -.-  2.3  -.-   GURCISTAN                           

04:19:17 -.-  1.6  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                          

04:15:49 -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:08:26 -.-  1.8  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        

04:05:31 -.-  2.0  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

04:02:58 -.-  1.6  -.-   SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY)                          

03:58:55 -.-  2.0  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

03:55:18 -.-  1.4  -.-   HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)                         

03:53:58 -.-  2.0  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:48:16 -.-  1.8  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

03:43:00 -.-  2.4  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

03:28:41 -.-  1.4  -.-   KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

03:14:46 -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

03:11:14 -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:52:23 -.-  1.9  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

02:35:18 -.-  2.2  -.-   KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)                         

02:34:08 -.-  1.1  -.-   KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)          

02:06:55 -.-  2.1  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

02:00:39 -.-  1.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

01:59:19 -.-  1.3  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           

01:53:52 -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

01:49:36 -.-  1.6  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 

01:49:22 -.-  1.3  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

01:45:26 -.-  1.3  -.-   ARICAK (ELAZIG)                                   

01:44:02 -.-  2.0  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

01:33:04 -.-  1.8  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

01:30:24 -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

01:29:44 -.-  1.7  -.-   KUYULU-YESILYURT (MALATYA)                        

01:22:19 -.-  1.7  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           

01:18:25 -.-  1.9  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

01:17:30 -.-  3.3  -.-   AKDENIZ                                           

01:16:29 -.-  1.7  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

01:12:18 -.-  1.1  -.-   ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

01:08:07 -.-  1.6  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

01:00:26 -.-  1.3  -.-   ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    

00:57:02 -.-  3.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

00:54:42 -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:40:36 -.-  2.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

00:36:31 -.-  1.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:12:37 -.-  2.1  -.-   AKPINAR-KUMLU (HATAY)                             


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