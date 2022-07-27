Türkiye'den Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti
Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-mayıs döneminde Türkiye'yi 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti.
Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler, Türkiye'ye aynı dönemde gelen ziyaretçilerin yüzde 8,3'ünü oluşturdu.
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