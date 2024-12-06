Türkiye'den giden ürünlerde 'zehirli madde' tespit edildi: 1 günde 3 ürün gümrükten geri döndü!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:38

Avrupa Birliği Komisyonu, gıda ve yemlerde yapılan kontroller sırasında tespit edilen sağlığa zararlı maddeleri ve riskli durumları 'Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi' (RASSF) portalı üzerinden açıklıyor.

Habertürk'ün haberine göre RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 2024.8993 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin tespit edildiği belirtildi.

2024.8994 numaralı bildirimde ise Türkiye’den Bulgaristan’a yollanan narlarda asetamipirid ve sulfoxaflor maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddeler tarım ürünlerini böceklerden korumak için kullanılıyor.

RASSF’de yer alan bilgilere göre izin bir üründe izin verilen asetamipirid miktarının maksimum 0.01 mg/kg – ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar narlarda 0.123+/-0.062 mg/kg – ppm olarak tespit edildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Gıdalarda rutubetin artmasına ve sıcaklığa bağlı olarak, mantar türleri hızla üreyerek mikotoksin (küf zehri) denilen zararlı bir toksin (zehir) üretiliyor. Bunların en önemlisi Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus küflerinin oluşturduğu “Aflatoksin” olarak biliniyor.

Aflatoksin bulaşması, ürünün tarladaki gelişimi, hasat edilmesi, depolanması veya son ürün haline getirilmesi sırasında ortaya çıkabiliyor.

Aflatoksinler Antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde; buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunuyor.

Aflatoksin bulaşmış yem tüketen hayvanların sütlerinde ve bu sütlerden üretilen ürünlerde de bulunabilir. Gıdalardan aflatoksin herhangi bir işlem ile arındırılamaz.