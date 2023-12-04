‘Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi’ iddiası: Saray’dan tartışmalı yanıt
Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildiği iddiasının sosyal medyada yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada iddianın yanlış olduğu öne sürüldü. Gazeteci Metin Cihan ise termal içlik üreticisinin ‘made in Turkey’ ibaresini kullandığını açıkladı.
Türkiye’den İsrail ordusuna gönderildiği öne sürülen termal içliklerin bulunduğu bir video sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Söz konusu görüntü hakkında İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir. 4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir” dendi.
??Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 3, 2023
4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç… pic.twitter.com/9k4fBGDGZT
Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’den İsrail’e giden gemileri ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, “Üreticinin 2018, 2020, 2022 ve 2023-2024 koleksiyonlarında "made in turkey" ibaresi var” paylaşımını yaptı.
böylece israil'e içlik gönderme videosunun güncel olduğunu anladık. üreticinin 2018, 2020, 2022 ve 2023-2024 koleksiyonlarında "made in turkey" ibaresi var. iletişim başkanlığının açıklaması fiyasko.— metin cihan (@metcihan) December 4, 2023
(üretici firma bilgilerini gizledim çünkü ihracatı başka firma yapmış olabilir)
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