‘Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi’ iddiası: Saray’dan tartışmalı yanıt

Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildiği iddiasının sosyal medyada yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada iddianın yanlış olduğu öne sürüldü. Gazeteci Metin Cihan ise termal içlik üreticisinin ‘made in Turkey’ ibaresini kullandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:05
‘Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi’ iddiası: Saray’dan tartışmalı yanıt
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Türkiye’den İsrail ordusuna gönderildiği öne sürülen termal içliklerin bulunduğu bir video sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 

Söz konusu görüntü hakkında İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir. 4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir” dendi. 

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’den İsrail’e giden gemileri ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, “Üreticinin 2018, 2020, 2022 ve 2023-2024 koleksiyonlarında "made in turkey" ibaresi var” paylaşımını yaptı.


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