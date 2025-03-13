Türkiye'den Şam'a dikkat çeken ziyaret

Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:22

Güncelleme: 13.03.2025 - 18:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Hakan Fidan'ın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile Suriye yönetimi arasında yapılan anlaşma sonrası HTŞ lideri Colani ile görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.