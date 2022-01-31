Türkiye'nin başkentinden: Tefeci çete lideri mağdurları pencereden tehdit etmiş
Ankara'da, faizle para verip zorla tahsilat yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan çete liderinin karantinadayken, evinin önüne zorla getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığı para veren ve daha sonra tahsil etmek için tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çete üyelerinin, ödeme yapamayanların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini 'belediye görevlisi' olarak tanıttıkları belirlendi.
Çete üyelerinin, belirledikleri adreslere gidip, mağdurları alıkoyarak, çete liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları saptandı. Ayrıca çete lideri Y.K.'nin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı dönemde karantinadayken, evinin önüne getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği belirlendi.
EV, ARAÇ VE İŞ YERLERİNİ SATTIRMIŞLAR
Mağdurların sağlık sorunları gibi nedenlerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerinin tespit edilerek, tehdit ve baskıyla tahsilatın yakınlarından yapıldığı saptandı. Örgütün yöntem olarak 'içten kesmeli' olarak adlandırdıkları yöntemi kullandığı, verdikleri paranın içinden yüzde 20 kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen bu parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araç ve iş yerlerini sattırarak ödettikleri belirlendi.
9 ADRESE OPERASYONDA 11 GÖZALTI
Suç örgütünün bu yöntemle 145 kişiyi mağdur ettiği, 5 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Yapılan araştırmada ayrıca bazı mağdurların intiharın eşine geldiği belirlendi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütüne yönelik Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kanca' adı verilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 4 pompalı tüfek, 100 mermi, alacak kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, 25 senet ve 1 POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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