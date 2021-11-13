Sedat Peker'den Ankara’da "kokain ve fuhuş partisi" iddiası

13 Kasım 2021 Cumartesi, 20:50

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili "uyuşturucu ve fuhuş partileri" iddialarıyla paylaşımlarda bulunan Peker, benzer olayların Ankara ve İstanbul’da da yaşandığını iddia etti.

Ankara’da lüks bir otel adı veren Peker, İstanbul’da da bir otel ve rezidansı işaret ederek, siyasetçiler ve bürokratlar için fuhuş ve kokain partisi verildiği iddia etti.

Peker'in iddiaları şu şekilde:

"Bütün zenginler, siyasetçiler, bürokratlar orada. Bu senenin Nisan - Mayıs aylarında otelin lobisinde bulunan bir bürokrat bayanın gördüklerinden rahatsız olması üzerine polisi aramasıyla otele fuhuş baskını yapılmıştı. Bununla ilgili haberleri internetten sildirebilmiş olsalar da poliste resmi kayıtları mutlaka duruyordur. Onları yok edemezler (Eğer yok edilmişse bu çok daha büyük bir skandal. O zaman ortalık daha da şenlenir.). Bu otelin ilk katlarında Rus bayanlar müşteri olarak kalıyor. Bazen de orta katları kullanıyorlar. Otele gelen zengin iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız otelin lobisinde işlerini hallederken bazı otel personellerinin aracılığıyla kadınların odasına çıkıyorlar."

1-Bu akşamüzeri hem biraz bilgilenmemiz hem de kendi iç dünyamızda durum muhakemesi yapmak için bir şeyler yazmak istedim. Bildiğiniz üzere benim ahiretlik: Mahkeme kararını beklemeden içinde kimse oturmayan metruk binaları yıkın, mahkeme kararı sonra gelir demişti. — Sedat Peker (@sedat_peker) November 13, 2021

"BİRKAÇ KAYIT DA VAR"

Aynı otelde devlet kademesinin de toplantı yaptığını belirten Peker, şunları kaydetti:

"Bu otelde İçişleri Bakanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bazı çalışma toplantıları da yapılıyor (NE KADAR ACAİP DEĞİL Mİ?). Bölge idare mahkemesi başkanımız Sayın Esat Toklu da bu otelin müdavimlerinden. Hem başka kimler var kimler."

Peker ayrıca, partilere katılanların listesinin elinde olduğunu ve yalanlanması durumunda açıklayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söylemeyi unuttum. Sakın ola beni yalanlamaya kalkmayın. Bilirsiniz bu işlerde çok iyiyim, adamı tüm dünyaya rezil ederim. Partilere katılanların ve müdavimlerin isim listesi bende. Biraz Whatsapp yazışması, birkaç kayıt da var. Tekrar söylüyorum, sakın beni yalanlamaya kalkmayın. Ayrıca bütün ülke fuhuşa, kokaine batmış demesinler diye daha elimde bulunan yüzlerce yerin ismini yayınlamadım. Amacım ülkeye zarar vermek değil, hızlıca bu iğrençliklere son verilmesi ve de sahte kahramanlık yapanların, metruk binaları yıkın diyenlerin akıllı olması içindi."