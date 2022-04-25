Mücella Yapıcı: 'Başımız yukarda, onur duyarak Geziyi savunuyoruz'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 23:15

Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı çıktı.

'BAMBAŞKA BİRİ' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Filmmor'un Twitten hesabından, 72 yaşındaki Mücella Yapıcı'nın cezaevine gönderilmeden önce Ajda Pekkan’ın 'Bambaşka Biri' şarkısını söylediği video paylaşıldı.

Paylaşıma "Mücella Yapıcı: 'Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamanızı umuyorum. Başımız yukarda, onur duyarak #GeziyiSavunuyoruz" notu düşüldü.