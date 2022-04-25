Mücella Yapıcı: 'Başımız yukarda, onur duyarak Geziyi savunuyoruz'
Gezi Davası'nda kendisine 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetine “8 çocuğun yanında benim 18 yıl yatmamın ne anlamı var. Vız gelir tırıs gider” diye seslenen Mimar Mücella Yapıcı, bu defa da şarkıyla seslendi.
Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı çıktı.
'BAMBAŞKA BİRİ' ŞARKISINI SÖYLEDİ
Filmmor'un Twitten hesabından, 72 yaşındaki Mücella Yapıcı'nın cezaevine gönderilmeden önce Ajda Pekkan’ın 'Bambaşka Biri' şarkısını söylediği video paylaşıldı.
Paylaşıma "Mücella Yapıcı: 'Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamanızı umuyorum. Başımız yukarda, onur duyarak #GeziyiSavunuyoruz" notu düşüldü.
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