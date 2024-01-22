Türkiye’nin doğusunda sarı uyarı: Yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye’nin doğusundaki yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:03
Türkiye’nin doğusunda sarı uyarı: Yoğun kar bekleniyor
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Sivas ve doğusundaki çoğu il için sarı uyarı verildi. Üç uyarı seviyesinin en düşü olan sarı uyarı, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği anlamına geliyor.

MGM “buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” çağrısında bulundu.

Uyarı 23 ili kapsıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan uyarı notunda Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş’ta 20 cm.’e kadar; Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de ise 20 cm üzerinde kar yağışı beklendiği aktarılıyor.

Uyarı Karadeniz bölgesinde de Giresun ve doğusundaki illeri kapsıyor.

Getty Images
Geçen hafta Ardahan'da termometreler -22 dereceyi göstermişti

Sarı uyarı Artvin ve Iğdır hariç Türkiye’nin doğu sınırlarındaki iller ve bu illerin komşu illeri için Salı günü de devam edecek.

Çarşamba günü ara vermesi beklenen kar yağışı Perşembe günü Türkiye’nin orta kesimlerini, Cuma ise ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alacak.

Öte yandan Türkiye’nin batısında ise Cuma günü başlayan fırtına uyarısı sürüyor.

Batı Akdeniz ve Ege’deki fırtınanın Salı sabahı sonlanması bekleniyor.


BBC Türkçe
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