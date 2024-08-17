Antalya'da kağıt fabrikasında yangın!

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 08:41
Antalya'da kağıt fabrikasında yangın!
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Atatürk Mahallesi'nde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.


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