Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir’de açılıyor
İzmir Bayraklı'da Smyrna Tam Otomatik Otoparkı 19 Şubat’ta açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı, Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alıyordu.
Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı olma özelliği taşıyan tesis 636 araç kapasitesine sahip olacak. 66,5 milyon liraya mal olan yatırım için Başkan Soyer, “14 Şubat’ta temelini attığımız İzmir’in tarihindeki en büyük yatırımı olan Buca Metrosu’nun ardından Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkını hizmete alacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu bölgede 108 araçlık açık otopark alanı da oluşturduk” dedi.
Bayraklı’da açılacak olan tam otomatik otopark, bin 100 metrekarelik alanda 44 metre yüksekliğindeki çelik malzemeden yapıldı. 18 kattan oluşan otoparkın 12 katında binek, 6 katında ise SUV tarzı yüksek araçlara yer veriliyor.
Giriş katında 6 tane giriş veya çıkış yeri bulunan otoparkta, mühendislik, tasarım, yazılım, imalat ve uygulamasında yerli teknoloji kullanıldı. Personel desteği olmadan, sürücüsüz park edilecek olan araçların getirilme süresi 3,5 dakika olacak. Sürücülerin araçlarını bekleyecekleri alanda fuaye ve gişeler bulunuyor.
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