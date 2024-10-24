Türkiye'nin en soğuk yerleri açıklandı! Bu yerlerde soğukluk yaşamı olumsuz etkiliyor!

Doğu’da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Palandöken’de gece termometreler-10.8 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en soğuk yerleri açıklandı! Bu yerlerde soğukluk yaşamı olumsuz etkiliyor!
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:30

Meteorolojinin ülkemizde dün gece itibariyle ölçtüğü en düşük sıcaklık listesinin başında -10,8 ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi geldi. 

Listenin devamında; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi -9.0, Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu -7.9, Ardahan Göle-7.7, Rize İkizdere Ovit -7.6, Sivas Kangal -7.5, Kars Sarıkamış -7.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -6.7, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -6.7 ve Kars Selim -6.7 geldi.


Etiketler: #türkiye #Sıcaklık #palandöken

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