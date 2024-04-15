Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye’nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı.
Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.
Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.
Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir’den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.
En zeki 10 il şu şekilde açıklandı:
1-Eskişehir: 105.20 IQ
2-Ankara: 104.91 IQ
3-İzmir: 104.51 IQ
4-Muğla: 104.12 IQ
5-Çanakkale: 104.02 IQ
6-İstanbul: 104.02 IQ
7-Kocaeli: 103.85 IQ
8-Balıkesir: 103.59 IQ
9-Bursa: 103.47 IQ
10-Kırklareli: 103.36.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- CHP'den eylem çağrısı
- CHP'den ilk açıklama!
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Doktor, atış poligonunda intihar etti
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi