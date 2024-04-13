Güney Kore ve ABD'den ortak yapay zeka çalışma grubu
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ortak yapay zeka (AI) çalışma grubu kurduklarını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan ortak yapay zeka çalışma grubunun ilk toplantısının yapıldığı belirtildi.
Toplantıda tarafların, yapay zeka alanında uluslararası standartların geliştirilmesi ve ortak araştırmaların ilerletilmesi için işbirliği yapma kararı aldığı aktarıldı.
Ortak çalışma grubunun, iki ülke arasındaki teknoloji işbirliğini artıracağı vurgulandı.
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