Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:17

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:47

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bağlar’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8’i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu bilgisini paylaşmış, 'Sonuca çok yaklaştık" demişti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.