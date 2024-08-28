Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Narin Güran'ın arama çalışmalarının 8’inci gününde gözaltına alınan süpheli serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:17
Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bağlar’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8’i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu bilgisini paylaşmış, 'Sonuca çok yaklaştık" demişti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.


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